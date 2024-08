¿Por Qué Se Separó Oasis y en Qué Año? Historia de la Rivalidad Entre Noel y Liam Gallagher

Apenas surgieron rumores de la reunión de los hermanos Liam y Noel Gallagher, fans comenzaron a lanzar toda clase de teorías sobre la posibilidad de su regreso, especialmente después de que ambos compartieran en redes sociales un misterioso anuncio con una fecha y hora. Pero, ¿por qué se separó Oasis?

En una nota previa este mismo día ya te informamos sobre el anuncio de Oasis que disparó los rumores de reunión. Fue el pasado fin de semana cuando se dio a conocer a través del Instagram, tanto de la banda, como de los hermanos Gallagher, que hay grandes planes en camino.

Inmediatamente los fans comenzaron a preguntarse si Liam y Noel ya habían olvidado su rivalidad, o al menos están dispuestos a "tolerarse". Dichos posteos se hicieron virales y alcanzaron decenas de miles de comentarios. Hasta el momento de escribir esta nota, las 3 publicaciones suman en conjunto 1 millón 400 mil me gusta en Instagram.

No obstante, han pasado ya más de 10 años desde que la banda anunció su separación y los detalles alrededor de lo que fue el adiós de una de las bandas de britpop más icónicas de todos los tiempos: Oasis.

Aunque las tensiones entre Noel y Liam Gallagher habían sido constantes, la ruptura oficial se dio tras una explosiva pelea. Desde los inicios de la banda en 1991, se sabía que el corazón de Oasis eran los hermanos. Sin embargo, su relación estuvo marcada por múltiples altibajos, ya que, aunque su química en el escenario era indudable, fuera de él, las constantes peleas comenzaron a hacerse del conocimiento público.

La tensión entre los Gallagher alcanzó su punto máximo antes de un concierto en París, durante el festival Rock en Seine, en agosto de 2009, cuando Liam rompió la guitarra de Noel durante una acalorada discusión.

Después de la separación de la banda, Liam comenzó un nuevo proyecto llamado Beady Eye, junto con miembros de Oasis como Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock, mientras Noel comenzaba su carrera como solista.

Sin duda, Oasis dejó un legado imborrable en la música con éxitos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Champagne Supernova. Ahora, más de una década después de su separación, los fans podrían finalmente ver superadas las diferencias entre los hermanos y tener la esperanza de verlos juntos de nuevo sobre el mismo escenario.

El posible reencuentro de Oasis con Noel y Liam Gallagher fue dado a conocer por el medio 'The Sun'. Allí se aseguró que los hermanos han mantenido comunicación en secreto y están negociando los términos de una posible reunión de la banda para encabezar el festival Glastonbury y ofrecer 10 conciertos en el estadio de Wembley. O sea, el sueño de todo fan del britpop.

La expectativa creció aún más cuando Liam Gallagher, quien fuera el vocalista de la banda, publicó un enigmático tuit donde expresó su desagrado por ser etiquetado como "ex" miembro de Oasis.

I never did like that word FORMER