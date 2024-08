¿Qué se Sabe del Posible Reencuentro de Oasis con Noel y Liam Gallagher?

Los rumores sobre un posible regreso de Oasis han reavivado la esperanza de millones de fans en todo el mundo. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre el posible reencuentro de la icónica banda en 2025.

Oasis, conocidos por éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger', y 'Champagne Supernova', se consolidaron en la década de los 90 como una de las bandas más influyentes del britpop. Sin embargo, tras la salida de Noel Gallagher la banda está próxima a cumplir 15 años de haberse separado, lo que ha mantenido viva la expectativa de un reencuentro entre sus seguidores.

La especulación sobre el regreso de Oasis se intensificó después de que 'The Sun', un conocido medio británico, publicara una historia en la que se afirma que los hermanos Liam y Noel Gallagher han mantenido comunicación en secreto y están negociando los términos de una posible reunión de la banda.

Según la información, los hermanos habrían recibido una oferta de 50 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 66 millones de dólares, para encabezar el festival Glastonbury y ofrecer 10 conciertos en el estadio de Wembley.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de los Gallagher, la noticia causó un gran revuelo entre sus seguidores. La posibilidad de ver nuevamente a Oasis en vivo, después de más de una década de separación, es una idea que entusiasma a los fans que han mantenido viva la esperanza de un reencuentro.

La expectativa creció aún más cuando Liam Gallagher publicó un enigmático tuit en el que dejaba entrever su desagrado con la etiqueta de "ex" miembro de Oasis.

I never did like that word FORMER