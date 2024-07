Olga Breeskin Aclara por qué Dijo que Gabriel Soto Trata Mal a Irina Baeva

Olga Breeskin levantó una enorme controversia cuando declaró que Gabriel Soto no trataba bien a Irina Baeva. Ahora, la actriz ha salido a aclarar sus dichos y señaló que todo fue una confusión.

Durante un encuentro con la prensa afuera del salón Los Ángeles, donde se presenta Aventurera, Olga Breeskin dijo que Irina Baeva estaba enamorada de alguien “que no la trataba bien”:

¡Está más feliz que nunca y qué lástima que se enamoró de alguien que no la ha tratado bien!

Como era de esperarse, tanto medios como el público se preguntaron si este comentario era en referencia a Gabriel Soto. Ante la polémica, Olga Breeskin declaró en exclusiva a Hoy que todo se trató de un malentendido y que no había sabido expresarse:

Apenas iba a ponerme mis posticitos y todo lo que requiere el personaje, cuando se me echan encima veinte camarógrafos. Hacía mucho que yo no vivía eso. No lo supe expresar correctamente.