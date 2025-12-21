¿Olivia Rodrigo y Louis Patridge Terminaron? Esto Sabemos

Olivia Rodrigo y el actor británico Louis Partridge habrían terminado su relación después de dos años de noviazgo, según varios reportes de prensa internacional.



Fuentes citadas por The Sun indican que la pareja se separó hace unas semanas, una decisión que habrían tomado tras enfrentar “no las semanas más fáciles”.



¿Qué pasó con Olivia Rodrigo y Louis Partridge?

Una fuente cercana dijo al medio que Rodrigo estuvo visiblemente afectada. Se reportó que la cantante se emocionó al hablar de la separación durante la reciente fiesta navideña organizada por Lily Allen en Londres, y que sus amigos han estado apoyándola, aunque está siendo un momento “muy duro”.



Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial en sus redes sociales ni a través de representantes. Los equipos de Rodrigo y Partridge no han respondido a solicitudes de comentarios de la prensa.



La historia de amor de Olivia Rodrigo y Louis Patridge

La relación comenzó en octubre de 2023, cuando fueron vistos juntos celebrando Halloween en Londres y rápidamente se volvieron inseparables tras conocerse por amigos en común. Desde entonces, la pareja se mostró unida, con frecuentes muestras de afecto en público y apoyo mutuo en eventos importantes.

Hicieron su debut como pareja en la alfombra roja juntos en el Festival de Cine de Venecia en agosto de 2024, donde Rodrigo acompañó a Partridge durante la promoción de la película Disclaimer.



En septiembre de 2025, Partridge habló abiertamente sobre su relación en una entrevista con Esquire UK, explicando que tanto él como Rodrigo habían decidido no hacer tan pública su vida amorosa a pesar de la fama, y que estaba cómodo siendo el “Sr. Olivia Rodrigo” ante la atención mediática.



La noticia ha generado conversación entre fans en redes, con reacciones mixtas sobre si la ruptura es definitiva y cómo esto podría influir en la música de Rodrigo, quien ha canalizado experiencias personales en sus álbumes anteriores. En plataformas como Reddit, seguidores han debatido sobre la veracidad del reporte y expresado sorpresa por la supuesta separación.



Por ahora no hay más detalles confirmados sobre los motivos detrás de la separación ni sobre si seguirán siendo amigos o colaboradores creativos en el futuro. Tampoco se sabe si uno de los dos hará una declaración más amplia sobre el estado de su relación. Hasta que haya una confirmación oficial, estas versiones se mantienen como reportes de cercanos y fuentes anónimas.

