Avatar 3: ¿Cuánto Dura? Qué Dice la Crítica y Más Datos de 'Fire and Ash'

La tercera entrega de la franquicia Avatar, Avatar 3: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza), ya está en cartelera desde el miércoles 17 de diciembre, y como suele ocurrir con los estrenos más esperados del año, los números y las primeras reacciones están llegando con fuerza.

Te contamos algunos datos sobre Avatar 3: Fire and Ash.

¿Cuánto dura Avatar 3: Fire and Ash?

Avatar: Fire and Ash tiene una duración de aproximadamente 195 minutos, es decir, 3 horas y 15–17 minutos en sala. Esto la convierte en una de las películas más largas del año y una de las más extensas de la saga Avatar, acercándose al tiempo de proyección de The Way of Water y confirmando la apuesta de James Cameron por narrativas épicas y detalladas.

¿Cuál es su calificación en Rotten Tomatoes?

En cuanto a recepción crítica, la película ha estrenado con una calificación en Rotten Tomatoes de 70% de críticas positivas, según los conteos más recientes de reseñas. Fire and Ash aparece como la peor valorada de las tres películas principales, superando apenas el umbral de aprobación pero por debajo de sus predecesoras.

Avatar (2009) obtuvo alrededor del 81% en la agregadora.

Avatar: The Way of Water (2022) logró cerca del 76%.

Fire and Ash se queda por debajo de ambos, lo que ha generado debate entre críticos y fans sobre si la saga ha perdido algo de su encanto narrativo.

¿De qué se trata Avatar Fire and Ash?

En la más reciente entrega de la saga, protagonizada por Jake Sully y Neytiri enfrentando el trauma por la pérdida de uno de sus hijos y los desafíos de proteger a su familia en Pandora. La narrativa amplia el universo Na’vi con la introducción de nuevas tribus, entre ellas los Ash People, liderados por Varang (interpretada por Oona Chaplin), una antagonista feroz que simboliza la brutalidad de un nuevo conflicto tribal.

¿Cuál es el elenco de Avatar 3: Fire and Ash?

Jake Sully (Sam Worthington)

Neytiri (Zoe Saldaña)

Spider (Jack Champion)

Kiri (Sigourney Weaver)

Historias recomendadas:

Digger: De Qué Trata, Cuándo Se Estrena, Trailer y Todo sobre la Nueva Película de Iñárritu

Kristin Cabot Rompe el Silencio Tras Escándalo en Concierto de Coldplay con exCEO de Astronomer