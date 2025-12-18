Kristin Cabot Rompe el Silencio Tras Escándalo en Concierto de Coldplay con exCEO de Astronomer

Después de meses de silencio tras convertirse en el centro de un escándalo viral por un breve video durante un concierto de Coldplay, Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humanos de la empresa tecnológica Astronomer, finalmente habló públicamente sobre lo sucedido y el impacto que ha tenido en su vida personal y profesional.

Kristin Cabot fue captada abrazada de su entonces jefe, el CEO de Astronomer, Andy Byron

Todo comenzó en julio de 2025, durante un concierto de Coldplay en el estadio Gillette de Foxboro, Massachusetts, cuando la clásica dinámica de la kiss cam enfocó a Cabot junto a Andy Byron, entonces CEO de Astronomer y casado en ese momento. En el video viral que se compartió masivamente en redes sociales, ambos aparecieron en actitud afectuosa, lo que generó inmediatamente especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Las imágenes, que duraron apenas unos segundos, desataron una avalancha de comentarios y teorías en internet, llevando al despido de Byron y a la renuncia de Cabot, además de una fuerte presión mediática y críticas que impactaron su vida personal y familiar.

“Actué de manera inapropiada”:Kristin Cabot

En su primera entrevista desde los hechos, concedida a The New York Times, Cabot reconoció que su actuación fue equivocada y asumió la responsabilidad: “Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, expresó.

También admitió que en el momento del incidente no entendió de inmediato lo que significaba que la cámara los enfocara, ya que estaba distraída y sorprendida, y atribuyó parte de su comportamiento al ambiente de la noche.

Aclaraciones sobre su relación con Andy Byron

Contrario a muchas suposiciones, Cabot afirmó que tanto ella como Byron estaban separados amistosamente de sus respectivas parejas en ese momento del concierto, y que no mantenían una relación sentimental formal con otras personas. Según contó, el hecho de que ambos coincidieran esa noche fue una casualidad, no un romance planificado.

Consecuencias en su vida personal y profesional

Cabot explicó que pasó de ser una profesional respetada a convertirse en un meme ampliamente ridiculizado, lo que la llevó a perder su posición en Astronomer, a iniciar el proceso de divorcio y a enfrentar acoso constante en redes sociales. Detalló que ha recibido amenazas, insultos, e incluso información personal fue compartida públicamente, lo que ha generado especial preocupación por la seguridad de su familia.

La propia Cabot relató que uno de los momentos más difíciles fue comunicar lo sucedido a sus hijos, quienes se enteraron a través de internet antes que por ella.

En la entrevista, Cabot mostró su deseo de que lo ocurrido no defina su vida entera ni el legado que quiere dejar a sus hijos.

“No soy una celebridad, solo soy una mamá de New Hampshire… Esto no puede ser la última palabra”, dijo.

Cabot espera que con el tiempo la narrativa en torno al episodio cambie y su historia sea entendida con mayor profundidad.

Historias recomendadas:

¿Quién es Kristin Cabot, Supuesta Amante del CEO de Astronomer Exhibido en Kisscam de Coldplay?

Quién es Alan Jackson, el Abogado de Nick Reiner Más Caro y Famoso de EUA y a Quién Ha Defendido