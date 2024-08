Vinculan a Proceso al Actor Paco Rueda por el Delito de Fraude

El actor Francisco 'Paco' Rueda fue vinculado a proceso por el delito de fraude, cometido en agravio de del actor y productor Alejandro Camacho.

El juez responsable del caso señaló que hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuenta con los elementos suficientes para vincular a proceso al actor, ya que el histrión y su defensa no fueron capaces de desacreditar la demanda presentada por la parte acusadora.

Además, el actor también presuntamente incumplió en repetidas ocasiones en las negociaciones que sostuvo con el equipo legal de Alejandro Camacho.

Por lo anterior, el juzgado se vio obligado a continuar con el proceso, dando inicio al juicio penal contra Paco Rueda por el delito de fraude.

El proceso comenzó en 2022, cuando Alejandro Camacho presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de Paco Rueda por el delito de fraude. Ambos actores se conocieron durante la filmación de la película Como si fuera la primera vez.

De acuerdo con la demanda, Rueda convenció a Camacho de entregarle una suma considerable de dinero, asegurando que posteriormente recibiría una aractiva inversión gracias a la suma de intereses. A pesar de ello, el actor nunca recibió el dinero prometido, por lo que decidió actuar de manera legal contra el actor.

Ya tiene una demanda civil y una demanda penal, es un ladrón. Lleva cuatro años que me robó, no puedo decir la cantidad, pero me robó una cantidad considerable.