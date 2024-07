Para Paola Durante, ‘La Casa de los Famosos’ fue como Volver a la Cárcel

Paola Durante fue la primera expulsada de la nueva edición de La Casa de los Famosos. La exedecán ahora reveló en una entrevista exclusiva que fue muy duro participar en este programa, pues le recordó su temporada en la cárcel.

En entrevista exclusiva en Hoy, Paola Durante admitió que fue muy difícil para ella adaptarse a La Casa de los Famosos. Según contó, hubo momentos en que el reality show le recordó lo que vivió en prisión, cuando fue acusada injustamente por el asesinato de Paco Stanley.

Me siento liberada. Me costó mucho trabajo. Lo más fuerte fue cuando se prende la luz y [estoy] sola en la casa y dije ‘estoy en la cárcel’.

La exedecán comentó que no solo la dinámica de la casa le recordó la cárcel. Tampoco le ayudó la dinámica con sus compañeros:

Fue de recordar muchas cosas, de sentirme vulnerable, de sentirme sola, que todos me daban la espalda.

Y añadió:

Paola Durante también señaló que en los primeros días en La Casa de los Famosos se sintió muy triste. Le costó mucho trabajo adaptarse a la convivencia y el aislamiento y eso repercutió negativamente en la imagen que tenían de ella sus compañeros:

No podía dejar de llorar. No sé qué me pasó.