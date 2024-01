Paola Suárez ha sido dada de alta, tras la agresión física que sufrió por parte de su novio. La influencer hizo una transmisión en vivo desde su casa, donde agradeció el apoyo de sus seguidores y ofreció algunos detalles sobre la investigación en contra de Jesús “N”.

Paola Suárez llega a su casa tras ser dada de alta

La misma noche en que le pidió matrimonio, la pareja de Paola Suárez la agredió en su casa. La integrante de “Las Perdidas” fue hospitalizada de emergencia.

Ahora que ha vuelto a casa, la influencer dijo que estaba desconsolada por la situación:

Yo me siento muy mal, porque yo a esa persona la quería mucho, o la quiero. No me escuchan mis amigas, sino ya me estuvieran regañando. El amor no se termina de un día para el otro.

Paola Suárez también admitió que extrañaría convivir con la familia de Jesús “N”, a quienes apreciaba mucho:

Me gustaba mucho ir a casa de su mamá, porque me la pasaba a gusto; con sus hermanos, algo muy bonito.

Paola Suárez agradeció el apoyo de sus seguidores. Foto: YouTube | Paola Suárez

Paola Suárez no quiere ver los videos de la agresión

Durante la transmisión, la influencer recibió la visita de elementos de la fiscalía estatal, quienes extrajeron material de las cámaras de vigilancia instaladas en el domicilio. Al respecto, Paola Suárez dijo que no desea aún ver los videos:

Yo no he querido ver los videos, pero ya me dijeron cómo estuvo todo y cómo me hizo. Ahorita los videos los tiene la fiscalía.

La integrante de “Las Perdidas” también comentó que su chofer ya pudo ver el video de la agresión y le preguntó si deseaba verlo, a lo que ella se negó. No obstante, la influencer señaló que esta grabación eventualmente podría salir a la luz:

Solamente espérense poquito y van a saber.

Paola Suárez no quiere ver el video de la agresión. Foto: YouTube | Paola Suárez

Y aunque abrió la posibilidad de que esas pruebas se hagan públicas, señaló que ella, personalmente, no desea verlas:

Me tumba por completo, comadres, ese video. […] Ese video que me han querido enseñar no lo quiero ver, si de por si me siento mal.

Paola Suárez agradece el apoyo de sus admiradores

Paola Suárez dijo que aún no daba crédito de lo que vivió. Llorando desconsolada, la tiktoker contó que aún se sentía como un sueño esa traumática experiencia:

Claramente quisiera que esto fuera como un sueño, un sueño, comadres, porque no puedo creer lo que está pasando en mi vida.

Hacia el final de su transmisión, Paola Suárez agradeció el apoyo de sus seguidores y lamentó no poder acudir a un evento que se iba a realizar en Guadalajara este 12 de enero:

Me siento un poquito mejor al estar aquí con ustedes. […] Le quiero agradecer a toda la gente que se está conectando y que me está dando un mensaje de aliento, de ánimo; estoy aquí en mi casa, hoy tenía un evento en Guadalajara, el evento se va a posponer.

Sus seguidores respondieron con múltiples mensajes de cariño y le desearon una pronta recuperación. Al respecto, un usuario escribió:

Aquí estamos para ti, nunca más estarás perdida.

