¿Quién Es el Novio de Paola Suárez? Presunto Responsable de Golpear a 'la Perdida'

Paola Suárez se encuentra envuelta en la polémica luego de que fuera hospitalizada con graves lesiones en la cara y las costillas, causadas supuestamente por su novio José de Jesús Castro, quien se había mantenido en el anonimato hasta ahora, por lo que a continuación te decimos quién es la pareja de la integrante de Las Perdidas.

Este miércoles, la influencer fue internada de emergencia en un hospital de Guanajuato a causa de la supuesta agresión por parte de su novio y de acuerdo con el último reporte sobre su estado de salud, Paola está a punto de perder el ojo y tiene dos costillas rotas.

Novio de Paola Suárez: Quién es la pareja de la perdida

El novio de la integrante de Las Perdidas se llama José de Jesús Castro, de quien se desconoce su edad, pero se sabe que es más joven que Paola, quien tiene 31 años.

Se especula que la relación entre ambos inició en marzo 2023, ya que en esa fecha comenzó su aparición en las redes sociales de la influencer.

Este martes 9 de enero de 2024, tras varios meses de novios, Jesús Castro le pidió matrimonio a Paola durante una reunión con sus amigas, así lo muestra un video publicado en las redes sociales de la influencer.

Noticia relacionada: ¿Qué le Pasó a Paola Suárez de Las Perdidas? La Última Actualización sobre su Estado de Salud

En diciembre 2023, José de Jesús ya había mostrado su entrega hacia la perdida al tatuarse una foto de ella en uno de sus brazos.

¿Qué pasó entre Paola Suárez y su novio?

Un día después de la propuesta de matrimonio, Paola Suárez denunció la supuesta agresión por parte de su novio a través de su cuenta de Instagram. En la publicación, la influencer asegura que José de Jesús la pateó en el suelo, razón por la que está a punto de perder el ojo y tiene dos costillas rotas.

“No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió en el post.

Video: Wendy Guevara Denuncia Golpiza a Paola Suárez de ‘Las Pérdidas’

Por su parte, la noche de este miércoles, José de Jesús Castro acudió a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Guanajuato para realizar una demanda en contra de su prometida tras una supuesta pelea.

Afuera de las instalaciones, José de Jesús explicó que ambos estaban 'drogados' cuando empezaron a discutir al grado de golpearse, pero negó que haya golpeado a Paola con un martillo, ni que la haya aventado por el balcón.

Historias relacionadas