En las últimas horas, Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, se volvió tendencia por un lamentable hecho por el cual se encuentra hospitalizada en Guanajuato, pero ella y su amiga Wendy Guevara se han encargado de informar sobre su estado de salud y esta es la última actualización.

Este miércoles en la tarde, se reportó que la influencer de Las Perdidas había sido internada de emergencia en un hospital de Guanajuato a causa de una supuesta agresión por parte de su novio, José de Jesús Castro, información que más tarde confirmó Wendy.

La última información sobre Paola Suárez

El último reporte sobre su estado de salud lo realizó la misma Paola, quien a través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía desde la cama del hospital, con un mensaje dirigido a su novio, en el que asegura que está a punto de perder el ojo y que tiene dos costillas rotas.

“No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, dijo.

Previamente, Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo desde la cuenta de YouTube de Paola Suárez, confirmando que su amiga estaba hospitalizada. En la toma, puede verse a 'la perdida' acostada en la cama del hospital con varios golpes en el rostro.

Wendy aseguró que Paola había sido golpeada por su novio y que tenía un hematoma en el ojo y fractura de nariz por lo que necesitaba cirugía. La ganadora de la Casa de los Famososo también comunicó que deseaba trasladar a la influencer a una clínica privada.

Ahorita nosotras nos la queremos llevar a otra clínica, para que esté más tranquila, porque aquí afuera es el hospital público, el General Regional, y hay mucha gente y la gente quiere entrar y ver […] Vamos a pagar entre todas, no importa.

¿Qué pasó entre Paola Suárez y su novio?

La supuesta agresión contra Paola habría ocurrido apenas horas después de que su novio le pidiera matrimonio, como quedó registrado en las redes sociales de 'la perdida'.

Sin embargo, la noche de este miércoles, José de Jesús Castro acudió a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Guanajuato para realizar una demanda en contra de su prometida tras la supuesta pelea.

Afuera de las instalaciones, José de Jesús explicó su versión de los hechos, donde indicó que se encontraba con su pareja, acostados, cuando comenzaron a discutir, hasta golpearse.

Pero éste negó que haya golpeado a Paola con un martillo o que la haya arrojado por el balcón como decían algunas versiones que circularon en redes sociales.

