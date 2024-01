Rodrigo Prieto: ¿En qué Otras Películas Ha Trabajado el Mexicano Nominado al Oscar 2024?

Rodrigo Prieto consiguió una nueva nominación a los Oscar este 23 de enero de 2024 por su trabajo como cinematógrafo en Killers of the Flower Moon (Asesinos de la Luna), bajo la dirección de Martin Scorsese. Este no es un terreno desconocido para el cinefotógrafo, pues se trata de su cuarta nominación a un premio de la Academia en esta categoría, y la segunda por trabajar con el reconocido director estadounidense.

¿Quién es Rodrigo Prieto?

El cinefotógrafo Rodrigo Prieto nació el 23 de noviembre de 1965 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y realizó sus estudios en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de las dos instituciones públicas nacionales dedicadas a la enseñanza y especialización en el séptimo arte.

Después, continuó su formación profesional en American Film Institute de Los Ángeles, Estados Unidos.

Rodrigo Prieto inició su carrera en la industria cinematográfica local, pero fue en 1998 cuando su nombre se posicionó a nivel nacional con la cinta Un Embrujo, bajo la dirección de Carlos Carrera, pero fue su trabajo en Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, lo que lo catapultó a Hollywood para trabajar en múltiples proyectos reconocidos.

¿En qué películas ha trabajado Rodrigo Prieto?

A lo largo de su trayectoria, Rodrigo Prieto ha trabajado con algunos de los directores más reconocidos de la industria, como Martin Scorsese, Ang Lee, Alejandro González Iñárritu o Greta Gerwig, y su trabajo ha trascendido de tal forma que algunas de las cintas que ha retratado bajo su lente hoy pueden ser consideradas películas de culto.

Un Embrujo (1998), director: Carlos Carrera

Amores Perros (2000), director: Alejandro González Iñárritu

Pecado Original (2001), director: Michael Cristofer

Frida (2002, película biográfica de la pintora Frida Kahlo), directora: Julie Taymor

8 Mile (2002, película biográfica del rapero Eminem), director: Curtis Hanson

Brokeback Mountain (2005, nominación al Oscar ), director: Ang Lee

(2005, ), director: Ang Lee Babel (2006), director: Alejandro González Iñárritu

Crimen y Lujuria (2007), director: Ang Lee

Los Abrazos Rotos (2007), director: Pedro Almodóvar

Agua para Elefantes (2011), director: Francis Lawrence

Biutiful (2010), director: Alejandro González Iñárritu

Argo (2012), director: Ben Affleck

El Lobo de Wall Street (2013), director: Martin Scorsese

Deuda de Honor (2014), director: Tommy Lee Jones

Passengers (2016), director: Morten Tyldum

Silence (2016, nominación al Oscar ), director: Martin Scorsese

(2016, ), director: Martin Scorsese El Irlandés (2019, nominación al Oscar ), director: Martin Scorsese

(2019, ), director: Martin Scorsese El Diario de Gloria (2020), directora: Julie Taymor

Barbie (2023), directora: Greta Gerwig

Killers of the Flower Moon (2023, nominación al Oscar), director: Martin Scorsese

Otros proyectos de Rodrigo Prieto

Además de su fructífera carrera en el cine, Rodrigo Prieto ha explorado otras áreas como la televisión, pues fue el encargado de la dirección de fotografía de un capítulo de la serie de televisión Vinyl, producida por Martin Scorsese y Mick Jagger, de los Rolling Stones.

El cinefotógrafo no es ajeno al mundo de la música, también ha sido el responsable de la fotografía en múltiples videos musicales, estos son algunos de ellos:

MaNyfaCedGod, de Jay-Z

Wake Up, de Travis Scott

The Man, de Taylor Swift

Cardigan, de Taylor Swift

Willow, de Taylor Swift

