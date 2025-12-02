Oficial: Dua Lipa Cantará En Español Esta Famosa Canción Mexicana en Su Concierto Hoy
Esta es la canción que va a cantar Dua Lipa en su concierto de hoy en el Estadio GNP y además contará con un invitado
Después de que Dua Lipa sorprendió a México con el cover de 'Bésame Mucho' en la versión que el cantante mexicano Luis Miguel popularizó, todos se preguntan cuál es la canción que va a cantar Dua Lipa hoy en su concierto en el Estadio GNP.
Dua Lipa está cerrando su gira Radical Optimism Tour en México, que tuvo 11 fechas en diferentes ciudades de Europa y América.
Durante su Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha cantado más de 60 covers de canciones que tienen alguna relación con el país en que se está presentando. Por ejemplo, en Reino Unido eligió rolas de Charli XCX, Jamiroquai, Zutons y The Beatles. En Chile, eligió a Mon Laferte y a La Ley. En Argentina, Soda Stereo y Miranda!
El concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP de este martes 2 de diciembre iniciará a las 21:00 horas. Las puertas se abrirán a las 18:00 horas. Se recomienda llegar temprano para evitar filas y asegurar la ubicación del boleto comprado.
¿Qué canción cantará Dua Lipa este martes 2 de diciembre en su concierto en el Estadio GNP?
En redes trascendió que durante las pruebas de audio Dua Lipa estuvo ensayando Oye Mi Amor, de la banda mexicana de pop rock, Maná, y que incluso la cantante británica invitará a la banda a subir con ella al escenario.
La canción "Oye mi amor" de Maná fue lanzada en 1992, como sencillo de su tercer álbum ¿Dónde jugarán los niños?, y fue el primer sencillo del disco.
