Rosalía Ofrece Disculpas Tras Polémica por Comentarios sobre Pablo Picasso

La cantante Rosalía ha reivindicado en un video en sus redes sociales su compromiso feminista y ha aclarado que se equivocó en sus declaraciones sobre Pablo Picasso cuando afirmó que hay que separar al artista de su obra: “No tenía conciencia de casos reales de maltrato”.

Rosalía publicó este sábado un video en redes sociales en el que se retracta sobre las opiniones que expresó acerca de Picasso en un pódcast con la escritora argentina Mariana Enríquez, donde afirmó que el pintor le gusta mucho y nunca le ha molestado separar al artista de su obra, además de poner en duda los testimonios sobre el maltrato del artista a sus parejas.

“Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra”.

Por lo anterior, la artista catalana se ha disculpado por su “falta de sensibilidad y empatía” con “esas mujeres y esos testimonios”.

Pide disculpas por dichos

En el video, Rosalía aclara también su postura sobre el feminismo, tras haber sido criticada por su falta de compromiso con la lucha de las mujeres cuando afirmó, en otra entrevista, que no se declara “formalmente feminista” porque no se considera moralmente perfecta para definirse así.

“No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo, a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa”, ha aseverado la intérprete, que aclara que en ocasiones le da miedo denominarse "según de qué manera por no ser una representación suficientemente buena de eso".

Para Rosalía, es obvia cuál es su posición sobre el asunto: “Está claro que la forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista”.

“No hago este video por los haters ni para ellos, lo hago al revés, para la gente que siempre está ahí. Os quiero dar las gracias”, señaló.

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Con información de EFE