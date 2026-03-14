Doménica Montero Capítulo 41 : ¿Nicolasa Contará que vio a Luis Fernando Besando a Kiara?

El drama y las intrigas continúan en “Doménica Montero”, donde el capítulo 41 promete sacudir la historia cuando Nicolasa ya no pueda ocultar lo que sabe sobre Luis Fernando.

En el episodio que se transmitirá el próximo lunes 16 de marzo, Doménica atraviesa un momento de profundo dolor tras su rompimiento. Al verla sufrir, Nicolasa no podrá evitar mostrar el desprecio que siente hacia Luis Fernando, lo que podría llevarla a revelar una verdad que cambiaría la perspectiva de la protagonista: asegura haber visto a Luis Fernando besándose con Kiara.

En ese mismo capítulo, Kiara confiesa abiertamente su amor por Luis Fernando y lo besa, justo en el momento en que Nicolasa presencia la escena. Este hecho podría convertirse en la chispa que detone una nueva confrontación, pues si Doménica se entera, podría interpretar que su expareja ya ha dejado atrás su relación. De confirmarse la revelación, la protagonista tendría que enfrentar una nueva etapa marcada por decisiones difíciles y conflictos emocionales.

¿De qué trató el capítulo 40?

Mientras tanto, las tensiones entre los habitantes de Santa Teresa continúan creciendo. En el capítulo anterior, Mercedes tomó una decisión drástica al despedir a Prudencio tras una fuerte discusión provocada por los celos del hombre. Sin embargo, más tarde Pedro decidió perdonarlo, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas alianzas o enfrentamientos.

Por otro lado, Fuensanta ofreció un emotivo discurso al pueblo de Santa Teresa, mientras que Gabriel dejó clara su postura al oponerse a que su hija continúe con sus estudios, situación que podría desencadenar un nuevo conflicto familiar.

“Doménica Montero” cuenta con un elenco encabezado por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, acompañados por Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Diego Amozurrutia, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Arleth Terán, Alejandro Tommasi y Nuria Bages.

La telenovela se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

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