¿Qué le Pasó a Alejandro Fernández? Cancela Concierto en Hermosillo, Sonora por Enfermedad

Alejandro Fernández compartió una terrible noticia en redes sociales, que hizo que sus seguidores se preocuparan, especialmente los de Hermosillo, en el estado de Sonora, pues debido a una enfermedad tuvo que cancelar su concierto.

Los problemas de salud del cantante son evidentes, luego de que compartiera un video en su cuenta de Instagram en el que señalara su situación actual ante lo enfermo que está, después de declarar que nunca en su carrera se había visto en esta situación.

'El Potrillo' compartió un video en el que se le ve desmejorado explicando que está enfermo de una gripe severa combinada con los cambios de temperatura durante sus anteriores presentaciones en Chihuahua, lo que agravó su condición derivada de una laringitis.

Además de ofrecer disculpas al público, el cantante detalló que nunca en su carrera había enfrentado una situación como esta, obligándolo a cancelar algún show en vivo.

Jamás en mi vida me había afectado cantar con gripe, pero ayer y el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua, donde está haciendo muchísimo calor, y los cambios de temperatura yo creo que fueron los que me afectaron. Me dio una laringitis, pero ayer cuando entramos al palenque había una toma de aire muy fuerte, aire frío, y cuando empecé a sudar, yo creo que eso fue lo que me afectó y, pues, como podrán ver, no tengo voz