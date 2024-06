Laura G preocupó a sus seguidores después de que compartiera una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se le puede ver en el hospital tras ser sometida a una cirugía de emergencia. Conoce qué le pasó y cuál es su estado actual de salud.

La conductora contó que después de una visita rutinaria a su médico, le fue detectado un padecimiento que requería intervención quirúrgica de manera inmediata.

A través de sus redes sociales, la conductora explicó que había acudido con su ginecólogo debido a las sospechas de estar embarazada nuevamente, pero para su sorpresa, su médico le explicó que no se trataba de un bebé, sino de un quiste en un ovario que requería cirugía inmediata.

Laura explicó que de no tratarse, la situación podría haberse complicado, ya que después del procedimiento quirúrgico se descubrió que no era un quiste, sino dos, y uno estaba a punto de reventar.

Era un quiste gigante que había crecido muy, muy grande, y me dijo que no me podía dejar salir. Terminaron siendo dos quistes, uno a punto de reventar, y ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido.