Carlos Bonavides, el 'Huicho Domínguez', ahora Trabaja en Calles de la CDMX

Carlos Benavides, recordado por su papel de Huicho Domínguez en El Premio Mayor, vive un momento complicado, pues la falta de oportunidades laborales lo han llevado a trabajar en las calles de la Ciudad de México.

El actor reveló que últimamente, acude a la calle de Madero, en el Centro Histórico de la CDMX, para juntar algo de dinero.

El actor también reveló que no ha dejado de insistir en el mundo de la farándula, pues se ha acercado a distintos productores para buscar un papel o colaboración, aunque esa oportunidad no ha llegado.

Soy una persona que que nunca se vence, siempre trabaja. No permito que me olviden, vengo y pido trabajo. Vengo a ver a los productores y les pido trabajo, a veces me dan, a veces no me dan, per no me venzo.