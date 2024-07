Shanik y ‘Potro’ se Pelean en ‘La Casa de los Famosos’ por una Broma que No Gustó

Shanik Berman pasó un muy mal rato después de que le escondieran al muñeco “Jorgito” que metió a La Casa de los Famosos. Además, terminó en pleito con Luis “Potro” Caballero por un chiste que le hizo sobre su paso por Acapulco Shore.

En pocos tiempo, Shanik Berman se ha convertido en uno de los personajes más llamativos de La Casa de Los Famosos. La conductora ha cautivado al público por sus preguntas incisivas y su humor.

No obstante, en esta ocasión Shanik llamó la atención porque sus compañeros escondieron a “Jorgito”, el muñeco que metió al reality show para no extrañar tanto a su marido, Jorge Berman.

Como pudieron ver los fanáticos de La Casa de los Famosos, la conductora volteó la casa para encontrar a su querido muñeco. Tras largos minutos de preocupación, los compañeros de Shanik Berman se apiadaron de ella y, aunque no le dijeron quiénes escondieron al muñeco, le dieron su ubicación.

Posteriormente, en una reunión de todos los compañeros de la casa, Shanik Berman hizo enojar a “Potro”. La periodista le bromeó a Luis Alfredo Caballero que se “había echado” a todo el elenco de Acapulco Shore, donde participó.

La broma no cayó nada bien a “Potro”, quien para marcar distancia le habla de usted a la conductora de 65 años. El influencer le reclamó que continuara con ese chiste que juzgaba de mal gusto:

No, porque ya lo dijo tres veces. Si la primera no pegó, no tiene por qué decirlo dos, tres, cuatro veces hasta que alguien se ría. No es chistoso y ya.