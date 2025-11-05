¿Quién era la Barbie Humana, la influencer que murió a los 31 años? Tenía 27 Cirugías

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, famosa por sus 27 cirugías para parecerse a una muñeca, fue hallada muerta en São Paulo. Su vida, marcada por las redes y la obsesión estética, reabre el debate sobre los límites de la transformación corporal.

fue encontrada muerta el domingo 2 de noviembre en una casa del barrio Siciliano, en la región de Lapa, en la Zona Oeste de São Paulo. Tenía 31 años.

La Policía Militar informó que la influencer fue hallada con lesiones visibles en el ojo y la espalda. El caso se investiga como una muerte sospechosa, y las causas del fallecimiento aún dependen de los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos que realizará la Policía Criminalística.

Una vida dedicada a parecer una Barbie humana

Bárbara se hizo conocida en redes sociales por su transformación extrema. En busca de parecerse a la muñeca Barbie, se sometió a 27 cirugías plásticas —entre ellas cinco rinoplastias, liposucción de cuello y modificaciones en abdomen, piernas y cejas—, con una inversión estimada superior a R$ 300.000.

Con más de 344.000 seguidores en TikTok y 54.000 en Instagram, compartía con orgullo su proceso quirúrgico, rutinas estéticas y consejos sobre intervenciones plásticas. Su personaje digital, la “Muñeca Inhumana”, mezclaba humor y provocación: un alter ego que, según ella misma decía, representaba “la versión más perfecta e irreal de lo humano”.

El hallazgo y la investigación

De acuerdo con el informe policial, Bárbara fue encontrada sin vida en la casa de un defensor público de 51 años, quien declaró haber contratado sus servicios y que ambos consumieron sustancias ilícitas durante el día. El hombre aseguró que la influencer comenzó a toser, se durmió y más tarde dejó de responder, momento en el cual llamó al servicio de emergencias.

Los paramédicos constataron el fallecimiento a las 21:07. En el lugar, los agentes reportaron que el cuerpo se encontraba boca arriba, con ropa interior, y con marcas visibles. Una amiga del hombre también fue interrogada y afirmó que Bárbara había sufrido una caída durante la madrugada, lo que podría explicar una de las lesiones.

La Policía Civil de São Paulo investiga el caso y no descarta ninguna hipótesis.

La fama y la polémica de Bárbara Jankavski

Bárbara se convirtió en una figura mediática habitual en programas de televisión y reportajes que exploraban los límites de la cirugía plástica. Aunque algunos la admiraban por su determinación y disciplina estética, otros la criticaban por promover estándares inalcanzables de belleza.

En entrevistas, afirmaba que no buscaba aprobación, sino “convertirse en una obra de arte viva”. Su muerte repentina ha generado conmoción en redes sociales, donde seguidores lamentan la pérdida y cuestionan el costo psicológico y físico de la perfección artificial.

Un legado entre la admiración y la advertencia

La historia de Bárbara Jankavski es, a la vez, un retrato de la cultura de las apariencias y una advertencia sobre los riesgos de la obsesión estética. Su transformación la hizo famosa; su final inesperado la convirtió en símbolo de los extremos a los que puede llevar la búsqueda de la imagen ideal.