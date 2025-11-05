¿De qué murió Barbara Jankavski, Creadora de Contenido Conocida como la "Barbie Humana"?

Bárbara Jankavski Márquez, conocida en internet como la “Barbie Humana”, fue encontrada muerta el domingo 2 de noviembre en una casa del barrio Siciliano, en la región de Lapa, en la Zona Oeste de São Paulo.

La Barbie Humana murió a los 31 años de edad.

La Policía Militar informó que la influencer fue hallada con lesiones visibles en el ojo y la espalda. El caso se investiga como una muerte sospechosa.

Bárbara se hizo conocida en redes sociales por su transformación extrema. En busca de parecerse a la muñeca Barbie, se sometió a 27 cirugías plásticas —entre ellas cinco rinoplastias, liposucción de cuello y modificaciones en abdomen, piernas y cejas—, con una inversión estimada superior a R$ 300.000.

Con más de 344.000 seguidores en TikTok y 54.000 en Instagram, compartía con orgullo su proceso quirúrgico, rutinas estéticas y consejos sobre intervenciones plásticas. Su personaje digital, la “Muñeca Inhumana”, mezclaba humor y provocación: un alter ego que, según ella misma decía, representaba “la versión más perfecta e irreal de lo humano”.

¿De qué murió la Barbie humana?

Aunque las causas del fallecimiento aún dependen de los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos que realizará la Policía Criminalística, el caso está siendo investigado como muerte sospechosa.

De acuerdo con el informe policial, Bárbara fue encontrada sin vida en la casa de un defensor público de 51 años, quien declaró haber contratado sus servicios y que ambos consumieron sustancias ilícitas durante el día. El hombre aseguró que la influencer comenzó a toser, se durmió y más tarde dejó de responder, momento en el cual llamó al servicio de emergencias.

Los paramédicos constataron el fallecimiento a las 21:07. En el lugar, los agentes reportaron que el cuerpo se encontraba boca arriba, con ropa interior, y con marcas visibles. Una amiga del hombre también fue interrogada y afirmó que Bárbara había sufrido una caída durante la madrugada, lo que podría explicar una de las lesiones.

La Policía Civil de São Paulo investiga el caso y no descarta ninguna hipótesis.

