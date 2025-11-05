Quién es Ignacia Fernández, la Participante de Miss Mundo Chile Que Sorprendió Cantando Metal

El video de Ignacia Fernández cantando metal ha recorrido el mundo, gracias a las redes sociales. La cantante, modelo y reina de belleza impactó a la audiencia tras su aparición en la televisión, como parte del concurso de belleza en el que participa. A propósito de su fama en ascenso, te contamos quién es Ignacia Fernández y a qué país representaría si la participante de Miss Mundo se queda con la corona.

El nombre de Ignacia Fernández se masificó luego de su participación en la semifinal del certamen de Miss Mundo Chile, que se realizó este 2 de noviembre y se transmitió a través de la televisión chilena. Días antes de conocer el nombre de quien se coronará como ganadora del concurso de belleza, que se celebrará el próximo domingo 9 de noviembre, nos dimos a la tarea de averiguar más sobre la cantante de metal.

Video: "Miss Gordita": El Concurso de Belleza que Promueve el Amor Propio

Nota relacionada: ¿Quién Es Fátima Bosch? 4 Datos que No Conocías sobre Miss México 2025

Quién es Ignacia Fernández

La participante de Miss Mundo Chile sorprendió al mundo cantando metal. La joven de 27 años es oriunda de la capital, Santiago de Chile, y llegó al concurso desde la comuna Las Condes. Este domingo participó en la semifinal del concurso, que se transmitió por Chilevision. Ignacia Fernández se coronó como ganadora de la prueba de talentos, gracias a que el voto popular reconoció su talento vocal.

La joven chilena es vocalista de la banda chilena Decessus, grupo musical que toca death metal progresivo. Aunque en esta ocacsión no tocó con toda su banda, sino solo con el guitarrista Carlos Palma, compartió que la canción que interpretó sí pertenece a Decessus.

El éxito que tuvo Ignacia Fernández fue totalmente inesperado. En un post de Instagram confeso que jamás imaginó ganar gracias al público, a quienes les dirigió unas palabras: "Gracias infinitas por tomarse el tiempo de votar por mí y el apoyo".

A partir de su interpretación, Ignacia ha ofrecido entrevistas para hablar de su talento y su participación en este concurso. De hecho, en una charla mencionó que ésta no es la primera vez que forma parte del certamen Miss Mundo Chile, también participó en la edición de 2024; sin embargo, en aquella ocasión tuvo malas experiencias que la descolocaron, por lo que este año regresó por la revancha.

Ignacia Fernández mide 1.70, su signo zodiacal es géminis y su color favorito es el amarillo. Su banda favorita tenía que ser de metal: se trata de Epica, quienes tienen poco más de 20 años de vida y tocan metal sinfónico. Su canción favorita, también es de metal: Absolute Hope, Absolute Hell de la banda estadounidense Fit for an Autopsy. Se dedica al modelaje desde 2013.

El deporte favorito de la joven de 27 años es el basquetbol, aunque no lo practica; sueña con viajar a Islandia, y el emoji que la representa es el de las manitas haciendo un corazón. Ignacia Fernández está absolutamente en contra de las corridas de toros. Su alter ego lleva un piercing en la nariz sobre el escenario. Ah, y su banda está por lanzar su álbum debut, también por presentarse en la Sala Metronomo de Chile, el performance está agendado para el viernes 16 de enero de 2026.

El amor de Ignacia Fernández por el metal quedó en evidencia el domingo 2 de noviembre, cuando tuvo la oportunidad de presentarse en el escenario de Miss Mundo Chile, y logró "derribar barreras en televisión abierta, inspirar, ser real con una misma y demostrar que no hay que temer a los prejuicios de los demás". Sobre su talento expresó:

El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito.

En una entrevista para Las Últimas Noticias de Chile confesó que aunque aprendió a cantar gutural de manera autodidacta, después se asesoró para descubrir si estaba llevando la técnica correcta. La joven cuenta con estudios, con el apoyo de especialistas en la voz, el oído, la nariz y la garganta. Agregó que, antes de dar un show, calienta la voz más de lo que debería, sus ejercicios incluyen relajación, calentamiento, y enfriamiento.

La final de Miss Mundo Chile se realizará el 9 de noviembre a través de Chilevisión.

Historias relacionadas:

Nawat Itsaragrisil Llora en Bienvenida de Miss Universo, Tras Polémica con Fátima Bosch

¿Ya Salió Lux, el Nuevo Álbum de Rosalía? Se Filtra Completo a Dos Días de su Lanzamiento

Pa’l Norte 2026 Revela Cartel: Deftones, Tyler The Creator, Guns N’ Roses y Killers a la Cabeza