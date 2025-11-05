¿Ya Salió Lux, el Nuevo Álbum de Rosalía? Se Filtra Completo a Dos Días de su Lanzamiento

Rosalía tiene los ojos puestos en ella desde que salió a colapsar las calles de Madrid para anunciarle al mundo la llegada de su nuevo álbum Lux.

Las expectativas sobre el disco se elevaron luego de que la catalana lanzara su primer sencillo, 'Berghain', una mezcla de pop experimental y música orquestal con colaboraciones de Björk e Yves Tumor.

Ayer, el segundo sencillo del álbum, 'Reliquia', apareció por unos minutos en plataformas y luego fue retirado. Algunos fans creen que fue una jugada para elevar la euforia y otros, que se trató de un error.

Y hoy miércoles 5 de noviembre, a dos días del lanzamiento oficial, se filtró el álbum completo en internet.

La filtración de Lux en canales informales reforzaría esta idea de fallo de seguridad (copias físicas que llegaron antes, etc.), pero las teorías de algunos fanáticos consideran que podría tratarse de un movimiento controlado para aumentar la expectativa antes del lanzamiento.

Dado que Rosalía ha utilizado campañas promocionales muy visuales y misteriosas, algunos creen que la “publicación breve” de 'Reliquia' pudo tener intención estratégica (crear expectación, sensación de instantaneidad, misticismo).

Lo que es cierto es que la filtración del álbum completo podría afectar el impacto comercial de Lux.

La campaña de promoción de Lux dio comienzo el lunes 20 de octubre en Nueva York, con la aparición de la portada del álbum en las icónicas pantallas de Times Square. En la imagen, Rosalía posa vestida con un hábito de monja blanco, un gesto visual que rápidamente se volvió viral. Horas más tarde, la misma proyección iluminó la plaza de Callao, en Madrid, donde la artista hizo una inesperada aparición que desató la euforia de sus seguidores.

Luego, convocó a eventos con escuchas exclusivas tanto en México como en Nueva York.

"El hábito, que es esa pieza que las monjas llevan en la cabeza, es una pieza que representa ese compromiso con una causa que se ha elegido en la vida y yo, en mi caso me siento muy comprometida con la música, dedico mi vida, tengo devoción por la música, dedico mi vida a la música, entonces siento que hay ahí obviamente desde un lugar muy diferente, pero hay un paralelismo, y está hecho desde el amor y el respeto, no es desde la provocación sino desde el más absoluto respeto y admiración", dijo en conferencia de prensa duranrte su visita a México.

Hoy, miércoles, la cantante tiene previsto participar en un evento privado en Barcelona como parte de la presentación del disco.

