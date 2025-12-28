¿Quién es Maya Hawke? 5 Datos que Debes Saber sobre la Hija de Ethan Hawke y Uma Thurman

Maya Hawke ha acaparado la atención del público y la prensa al posicionarse como uno de los nuevos rostros de la actuación. Con una carrera que combina raíces en el cine clásico con una carrera propia forjada en hits globales, música y cine independiente y comercial.

Maya dejó de ser "la hija de" para convertirse en un ícono pop con voz propia. La actriz y cantante conquistó a millones como Robin, pero su historia va mucho más allá de su apellido: es talento, música, moda y una nueva forma de entender la fama en internet. Aquí, 5 datos que explican por qué todos están hablando de ella.

Nació en una familia de estrellas de Hollywood

Maya Ray Thurman Hawke nació el 8 de julio de 1998 en Nueva York. Es hija de dos reconocidos actores de la meca del cine: Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes se conocieron en el set de Gattaca y estuvieron casados entre 1998 y 2005.

Su gran salto llegó con el personaje de Robin Buckley

Aunque comenzó su carrera actuando en producciones previas como Little Women (2017), Maya alcanzó fama mundial al interpretar a Robin Buckley, uno de los personajes más queridos y memorables de su carrera.

Más que una actriz: también es cantante y compositora

Además de su trabajo en pantalla, Maya ha explorado su pasión musical. Ha lanzado música propia, incluyendo su álbum Blush, consolidándose como cantante y compositora además de intérprete dramática.

Heredó una mezcla única de talento e identidad propia

A pesar de su linaje familiar, Maya ha hablado abiertamente sobre cómo ha construido su propio camino artístico sin depender únicamente de su apellido. Ha compartido reflexiones sobre la influencia de sus padres y cómo ha asumido con honestidad su rol dentro de la industria.

Ha incursionado en cine y grandes proyectos fuera de la serie

Maya ha participado en varios proyectos incluyendo filmes como Once Upon a Time in Hollywood y otros títulos cinematográficos, lo que ha ampliado su presencia en Hollywood y su reputación como una actriz versátil.

