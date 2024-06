Corona Capital 2024 Revela Pistas de su Cartel y Redes Enloquecen

Las redes sociales enloquecieron este miércoles 19 de junio, luego de la aparición de misteriosos carteles con el logotipo del Corona Capital en distintos puntos de la Ciudad de México.

Los misteriosos posters aparecieron una semana después de que el festival diera señales de vida en sus redes sociales, con un video de los mejores momentos de la edición 2023 y la fecha del Corona Capital de este año, programado para los días 15, 16 y 17 de noviembre.

Fanáticos aseguran que Corona Capital está dando pistas

De acuerdo con imágenes de los carteles que aparecieron en distintos puntos de la ciudad, se trataría de pistas que el festival está compartiendo para revelar su cartel de este año.

En redes sociales, circulan fotos de carteles de publicidad con el logotipo del Corona Capital, junto con una imagen de fondo y en la parte superior aparece la fecha en que se realizará el evento.

🚨De los anuncios de Corona Capital:



Dicen que han visto anuncios alusivos a Beach Fossils, American Football, Green Day, Toto, Cage The Elephant…



Aquí les dejo algunas imágenes que andan circulando en redes! 👇🏼#CoronaCapital #ticketelhamster 🐹 pic.twitter.com/KONNhE9yuh — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) June 19, 2024

Gracias a estas fotografías, algunas de muy mala calidad, los melómanos de la CDMX aseguran que algunos de los actos que se presentarán en el Corona Capital 2024 son Toto, Beach Fossils, Green Day, American Football, Cage the Elephant, Nothing But Thieves, e incluso Lana del Rey.

Corona Capital desata memes con revelación del cartel

Como era de esperarse, los memes no se hicieron esperar, pues algunos internautas se quejaron por la forma en que se comenzó a revelar el cartel, asegurando que era mucho más fácil presentar el line up y ya.

Déjense de señales



Todos así con el Corona Capital. pic.twitter.com/kKeMxoja27 — El Emilla ~ (@AyalaEmmanuel) June 19, 2024

Otros usuarios señalaron que las "pistas" del Corona Capital no son del todo claras, y por eso es difícil adivinar de qué artista se trata.

Todos nosotros con las pistas del Corona Capital pic.twitter.com/dEI1rpwm4R — .・✭・sadtlalli・✫。. (@citlxlliysita) June 19, 2024

Hasta el momento, no hay una fecha exacta para la revelación del cartel del Corona Capital 2024.

Con información de N+

