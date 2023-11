Corona Capital, Nominado a Mejor Festival Internacional del Año

A una semana del Corona Capital 2023, el festival sigue dando de qué hablar, pues fue nominado en la categoría de Festival Internacional del Año por la revista especializada Pollstar, que cada año realiza una premiación dedicada a reconocer a lo mejor de la música en vivo.

La revista realiza esta premiación desde hace 35 años, con el objetivo de "reconocer la excelencia de las presentaciones en vivo, determinadas por quienes dan vida a la industria de la música en vivo".

En esta ocasión, el Corona Capital, realizado los pasados 17, 18 y 19 de noviembre, fue nominado en la categoría de Festival Internacional del Año, donde compite contra otros eventos legendarios, que son:

British Summertime Hyde Park, de Reino Unido

Download Festival, de Reino Unido

Glastonbury, de Reino Unido

Hellfest, de Francia

Primavera Sound, de España

Tomorrowland, de Bélgica

En su edición 2023, el Corona Capital contó con una amplia variedad de estrellas de diversos géneros musicales, desde estrellas en ascenso como Suki Waterhouse, hasta leyendas del tamaño de The Cure o Blur, pasando por Arcade Fire, Major Lazer, Mother Mother, Kasabian, Jungle, Two Door Cinema Club, ATARASHII GAKKO!, Alanis Morissette y muchos más.

"Esta distinción no solo es un logro para la organización, sino también un recordatorio del apoyo y la pasión inquebrantable de los asistentes, que año tras año contribuyen a consolidar a Corona Capital como una referencia en la escena musical global", informó sobre la nominación Ocesa, empresa organizadora del evento.

Cabe recordar que Pollstar no solo considera el line up para sus nominaciones, pues también toman en cuenta otros ámbitos como la inclusión e impulso de iniciativas sociales y con el medio ambiente.

¿Cuándo nació el Corona Capital?

El Corona Capital nació en 2010, como una nueva opción para las bandas indie que cobraban relevancia en aquella época. En su primera edición, el festival contó con la presencia de Pixies, Interpol, Regina Spektor, Foals o White Lies.

De 2010 a 2013, el Corona Capital vio pasar por sus tarimas a bandas de habla hispana, como Rey Pila, Torreblanca, Hello Seahorse!, León Larregui y Danny Brand.

Desde la edición de 2014, los organizadores dejaron de incluir a bandas y artistas hispanohablantes en sus carteles, como un "movimiento comercial", pues la empresa organizadora también es responsable del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, dedicado principalmente a abrir espacio al talento hispano.

El Corona Capital ha contado con presentaciones de estrellas globales como Muse, Calvin Harris, The Libertines, The Killers, Animal Collective, Pet Shop Boys, Lana del Rey, LCD Soundsystem, Foo Fighters, Green Day, The XX, Alt-J, Dua Lipa, Cold War Kids, The Chemical Brothers, Robbie Williams, Lorde, Imagine Dragons, Nine Inch Nails, Chvrches, The Strokes, Weezer, Franz Ferdinand, The B-52's, Flume, Billie Eilish, Keane, Bloc Party, Tame Impala, LP, Twenty One Pilots, Rüfüs du Sol, Royal Blood y muchos más.

El único año en el que no se realizó el Corona Capital fue en 2020, por la pandemia de COVID-19.

Gracias a su relevancia, el festival logró expandirse hacia el interior de la república mexicana, a Jalisco, pues desde 2018 se realiza el Corona Capital Guadalajara, en época de primavera, con un cartel diferente al que se ofrece en la Ciudad de México.

