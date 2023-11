'The Cure' Da Esperado Cierre al Corona Capital 2023 en la CDMX

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los festivales más importantes de rock y de música alternativa en la Ciudad de México, el Corona Capital 2023, donde una de las bandas más esperadas fue The Cure.

El majestuoso escenario recibió temas como Boys don’t cry, I’m in love y Just Like Heaven parte de sus más de cuatro décadas de éxitos que el legendario Robert Smith interpretó, quien además, lució una playera con motivos mexicanos.

En otro de los tres escenarios, Pet Shop Boys hizo su arribo ante la euforia de sus fanáticos y en medio de un espectáculo de luces multicolores con frecuencias de su synthpop.

En el tercer escenario, la banda The Chemical Brothers, formada por Tom Rowlands y Ed Simons, brindó acordes electrónicos para dar paso a la fiesta.

Este año, el Reino Unido brilló en México, con estas bandas que han traspasado fronteras.

Otras bandas presentes fueron Blur, Pulp, Alanis Morissette y Arcade Fire, la banda estadounidense The Lumineers, la cantante canadiense Feist, Jared Leto, de Thirty Seconds To Mars, Metronomy, Parcels, banda australiana de Indietrónica, y Kasabian, banda de rock alternativo británica, entre otras.

Alrededor de unas 80 mil personas, según los organizadores, colmaron el viernes el Autódromo de la ciudad para la primera de las tres jornadas del festival Corona Capital, que tuvo un acento brit-pop con Blur, Pet Shop boys y Black Keys en la cartelera.

