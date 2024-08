Malas noticias para los fanáticos del ánime Pokémon, pues se confirmó la muerte de la actriz de doblaje Rachael Lillis a los 46 años de edad. La actriz participó en el doblaje del ánime en su versión para Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por una de sus compañeras, Veronica Taylor, quien lamentó la muerte de su colega a través de un mensaje en redes sociales.

We all know Rachael Lillis from the many wonderful roles she played. She filled our Saturday mornings and before/after school hours with her beautiful voice, her terrific comic timing, and her remarkable acting skills. #RachaelLillis pic.twitter.com/XOjFqY0C1L