La Reacción de Mariana Echeverría a "Traición" de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 2024 y sufrió una dosis de realidad al salir del inmueble, pues se enteró de la 'traición' de Adrián Marcelo, pese a que pertenecían al mismo equipo en el cuarto Tierra.

Mariana se unió a la lista de eliminados del reality show y poco a poco descubrió situaciones que estaban pasando dentro de la casa que no era consciente, ya que en el recinto se vive otro mundo y consideró que no se puede juzgar.

"No me puedo creer lo que está pasando, me voy enterando de muchas cosas, tomaré todo con calma. Es un reality muy fuerte, la verdad es que allá uno pierde su ser, por eso digo que no hay que juzgar lo que pasa adentro porque es otro mundo. Sé la persona que soy, la familia que tengo, aguantar lo que se haya hecho mal y ya pasará", dijo Echeverría en entrevista con Pablo Chagra.

"Me acaban de decir cosas que me han impactado, que gente dentro de mi cuarto, estaba la presión dura, me acaban de decir de mi compañero de cuarto Adrián Marcelo. Estoy impactada. Es un juego que hasta que no estás dentro no sabes lo que pasa", expresó.

¿Qué dijo Mariana sobre Adrián Marcelo?

En entrevista con Cecilia Galiano y Mauricio Garza en la post-gala de ViX, Mariana fue testigo sobre unas declaraciones que Adrián Marcelo dijo sobre ella, descubriendo que al influencer no le gustaban algunas actitudes de ella.

A #MarianaEcheverría ya le cayó el golpe de realidad sobre #AdriánMarcelo 😱😯#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/36c2zdrsaR — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 19, 2024

"Estábamos fingiendo ser unidos, acá había cosas que nos callábamos, nos callábamos cosas por actitudes", expresó Adrián Marcelo tras la eliminación de Mariana, la cual fue celebrada por los fans de La Casa de los Famosos, pues incluso se consideró festejar en el Ángel de la Independencia.

Tras los comentarios, Echeverría se mostró sorprendida, pero lejos de caer en provocaciones, tomó una actitud tranquila y reflexiva.

"Es que vuelvo a lo mismo, no pude ser yo misma. Te lo juro, no puedes ser tú, no te queda más que hablar de rincón en rincón sobre estrategias. Creo que hay que vivirlo para saber cómo es adentro. No juzguen porque no se puede, es que no sabes. No tienes el trasfondo de lo que estaba pasando", dijo.