¿Reapareció? Publican Presuntas Disculpas de Jesús ‘N’ a Paola Suárez

Jesús “N” presuntamente habría reaparecido en redes sociales. El novio de Paola Suárez, quien aún se encuentra prófugo, habría ofrecido disculpas por la agresión física contra la integrante de “Las Perdidas”. Usuarios de redes sociales han puesto en duda que la cuenta desde la que se pronunció sea real.

El novio de Paola Suárez habría publicado una serie de mensajes en Instagram para disculparse. Desde la cuenta @josedejesuscastrocarmona se publicó un video con imágenes de Paola y Jesús “N” acompañadas de la siguiente declaración:

Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo.

La publicación ha causado reacciones encontradas entre los usuarios. Mientras que muchos exigen al novio de la influencer que se entregue a la policía de Guanajuato, otros han puesto en duda que esta cuenta sea legítima.

La cuenta se ha llenado de comentarios que exigen que Jesús “N” sea detenido y se esclarezcan las circunstancias en las que resultó lesionada Paola Suárez. “Justicia para Paolita, ningún golpe es justificable”, escribió una usuaria.

Este viernes 12 de enero fue dada de alta Paola Suárez. Durante una transmisión en vivo desde su casa, la influencer señaló que recibió la visita de elementos de la Fiscalia de Guanajuato, quienes se llevaron material captado por las cámaras de seguridad. Al respecto la integrante de “Las Perdidas” dijo:

Yo no he querido ver los videos, pero ya me dijeron cómo estuvo todo y cómo me hizo. Ahorita los videos los tiene la fiscalía.