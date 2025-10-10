Fede Dorcaz y Mariana Avila: Cómo Inició la Historia de Amor de la Pareja

Fede Dorcaz falleció en las calles de la Ciudad de México, mientras se trasladaba por la zona de Periférico. Esta mañana, su pareja, Mariana Ávila usó su cuenta de 'X' para despedirlo con un emotivo mensaje: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre". Te contamos cómo inició la historia de amor de la pareja formada por Fede Dorcaz y Mariana Avila.

La mañana de este viernes 10 de octubre, durante los últimos minutos de las transmisiones del matutino Hoy, los conductores se reunieron en el foro para anunciar el fallecimiento del cantante argentino Fede Dorcaz, quien participaría en 'Las estrellas bailan en Hoy'. Él y su novia, Mariana Ávila, bailarían como pareja. En un post de Instagram, la producción de Hoy escribió:

Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz, Fede Dorcaz

Fede Dorcaz y Mariana Avila: su historia de amor

Fede Dorcaz llegó a México para continuar con su carrera en el mundo de la música. El joven de 29 años presentó en 2024 su primer álbum Instinto. Ese mismo año conoció a Mariana Ávila. En una entrevista publicada en Facebook, el argentino contó cómo inició su romance con la influencer venezolana.

Según su relato, toco comenzó en el Coca-Cola Flow Fest 2023, que se llevó a cabo 25 y 26 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Según Dorcaz, la venezolana lo vio pasar y de inmediato quedó flechada. Según él, mientras Mariana grababa un video, se le escuchó diciendo "Es él, es él". El intérprete mencionó que él no se dio cuenta.

No soy tímido, pero soy reservado. Yo soy chill.

Tras confesar que nunca la vió, él siguió con su día. Sin embargo, después del festival, ella se dedicó a preguntarle a sus amigos y otros influencers sobre la identidad de Dorcaz. Una vez que lograron ubicarlo, Mariana empezó a seguirlo en redes sociales.

Me encuentra, me da un par de likes, y me sigue. Y yo digo: '¿quién es esta chica?'. Veo los seguidores que tiene y digo: 'Es alguien que la gente conoce'. De repente, sin querer, le voy a mandar un DM y la llamo.

Haber tecleado de manera incorrecta marcó el inicio de su relación. Según Federico Dorcaz, cuando ella contestó le confesó su error: que la había llamado sin querer. A la semana siguiente salieron a tomar algo: "Y ahí empezó todo".

En TikTok se tiene registro de la primera vez que ella decidió dar a conocer su relación, cuando compartió un video con él. En el clip del 25 de abril de 2024, solo se puede ver parte del torso del cantante, quien está abrazando a Mariana Ávila. Los seguidores de la cantante aprovecharon la sección de comentarios para preguntarle si se trataba de Fede Dorcaz.

En aquella charla, Fede señaló que desde el principio quiso que quedara claro que él era cantante y no TikToker, como su novia. Por eso debió decirle: "No soy influencer, soy cantante y quiero que me reconozcan como cantante". Confesó que le había costado mucho quitarse la etiqueta de modelo para ser cantante y que justo cuando su carrera musical estaba despegando necesitaba mantener esta credibilidad.

Confesó que aunque le cuesta hacer cosas que no le da "la gana de hacer", con Mariana podía ser más abierto. En ese momento contó que habían grabado una canción como pareja: "Hicimos un tema juntos. Ya lo escuché y quedó brutal". Se refería a la canción Moka que se estrenó el 6 de febrero de 2025. Hasta ahora el video de Youtube de la canción tiene 663 mil 280 visualizaciones.

Dorcaz también habló de la opinión que tenían los fans de su relación: "A la gente le está gustando nuestra pareja en redes sociales. Mariana venía de una relación muy larga y los fans de su ex me hatearon; me llegaban mensajes de niños que me decían de todo"

Sobre su paso por México y lo bien que le estaba yendo, reflexionó: "Me hace mucho pensar: o estuve en el lugar equivocado toda mi vida o tuve que venir antes", dijo tras asegurar que tenía bien puesta "la verde", excepto cuando había un juego de México contra Argentina.

