¡Renata Zarazúa Hace Historia! Es la Primera Mexicana en Cancha Central de Wimbledon desde 1968

La tenista Renata Zarazúa hizo historia de nuevo al convirtirse en la primera mexicana desde 1968 en jugar en la cancha central de Wimbledon hoy, 1 de julio de 2024.

La mexicana entró de último momento en el torneo de Wimbledon 2024 tras la baja de la rusa Ekaterina Alexandrova. De esta forma, Zarazúa clasificó para enfrentar a Emma Raducanu, ganadora del Abierto de Estados Unidos 2020 en la cancha central del legendario torneo de Wimbledon, el más antiguo del circuito de la WTP.

