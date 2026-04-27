¿El Moonwalk Es Mexicano? Reviven Video de 'Resortes' Haciendo el Paso Antes de Michael Jackson

Un video del comediante y bailarín mexicano Adalberto Martínez 'Resortes' volvió a viralizarse en redes sociales y reabrió un debate inesperado: ¿el icónico moonwalk no nació con Michael Jackson, sino décadas antes en México?

Un paso adelantado a su tiempo

Aunque el moonwalk se popularizó mundialmente en 1983 gracias a Jackson durante su interpretación de “Billie Jean”, existen registros históricos que apuntan a que el movimiento ya se realizaba mucho antes. De hecho, el propio paso, conocido también como backslide, tiene antecedentes en el tap, el mimo y el baile callejero desde mediados del siglo XX.

Entre esos antecedentes destaca el nombre de Resortes, figura clave del cine mexicano de la Época de Oro, quien además de actor era un hábil bailarín con un estilo elástico y cómico que lo hizo inconfundible.

El video que desató la conversación

Usuarios han rescatado una escena de la película Colegio de verano (1958), donde "Resortes" ejecuta un paso sorprendentemente similar al moonwalk. Según registros, este momento ocurrió más de 20 años antes de que Jackson lo convirtiera en un fenómeno global.

El clip ha generado decenas de reacciones, especialmente entre usuarios mexicanos que reivindican el talento del actor y cuestionan la narrativa dominante sobre el origen del paso.

¿Quién inventó realmente el moonwalk?

La respuesta corta: nadie en particular La historia del moonwalk es más bien una evolución colectiva.

Antes de Jackson y Resortes, ya había artistas como el bailarín Bill Bailey (1955) o el mimo Marcel Marceau que utilizaban movimientos similares en sus rutinas.

Lo que sí es indiscutible es que Michael Jackson fue quien lo perfeccionó, estilizó y lo llevó al mainstream global, convirtiéndolo en uno de los pasos más reconocibles de la cultura pop.

Resortes: talento mexicano adelantado a su tiempo

Más allá de la autoría del paso, el resurgimiento del video ha puesto nuevamente en conversación el legado de Resortes, un artista que combinaba comedia física, baile y ritmo de una forma poco común en su época.

Hoy, el debate no busca quitarle mérito a Jackson, sino ampliar la historia: recordar que, décadas antes, en el cine mexicano, ya había un artista que parecía “caminar hacia atrás sin moverse del lugar”.

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