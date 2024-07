Ricardo Peralta, de ‘Pepe y Teo’, el Octavo Inquilino de 'La Casa de los Famosos México' 2024

¡El influencer Ricardo Peralta, mejor conocido como Pepe, es el octavo habitante de La Casa de los Famosos México! Tras revelarse que participará en la segunda temporada del reality show, el simpático creador de contenido se dijo listo para el reto.

Noticia relacionada: Exclusiva Despierta | Luis 'Potro' Caballero, el Séptimo Habitante de 'La Casa de los Famosos'

Ricardo Peralta no solo es creador de contenido, sino que es pionero de uno los canales LGBTTTIQ+ más importantes de internet.

“Esto fue un parteaguas para Ricardo: el canal lo posicionó como youtuber, conferencista y activista en pro de la comunidad LGBTTTIQ+”, informaron en un comunicado de prensa TelevisaUnivision y ViX.

Ricardo Peralta dijo que es una persona muy leal y que si alguien no le cae bien se lo va a decir.

Mira yo soy muy real, si alguien no me cae bien le voy a decir, mira mijo ya... Una cosa son la vibras... No fuerzo nada, muy real soy.