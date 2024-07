Exclusiva Despierta | Luis 'Potro' Caballero, el Séptimo Habitante de 'La Casa de los Famosos'

¡La espera por conocer a un nuevo habitante de La Casa de los Famosos México por fin terminó! Hoy, 3 de julio de 2024, Despierta con Danielle Dithurbide reveló en exclusiva al séptimo participante de la segunda temporada de este reality show que te mantendrá al borde del asiento.

Después de la primera temporada, que ganó Wendy Guevara, la segunda edición promete mostrar los sentimientos de los famosos a flor de piel. ¿Estás listo para la diversión, el drama y la intriga?

Se trata nada más y nada menos que de Luis Potro Caballero, quien convivirá con sus roomies las 24 horas del día y afrontará el reto de no ser expulsado, mientras todo lo que hacen es observado.

Potro, quien además hoy celebra su cumpleaños, dijo en entrevista exclusiva que está muy contento y agradecido por participar en este proyecto, en el cual planea no engancharse con nada.

Creo que es un proyecto increíble, estoy muy contento, estoy muy agradecido, no saben lo feliz que me hace poderles decir, se me quemaba todo por contarles en redes pero tenía que guardar el secreto y a mí la neta los secretos no se me dan muy bien, yo soy chismoso y me urgía contarles, pero ya, oficialmente soy habitante en La Casa de los Famosos.