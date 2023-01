¿Muñeco o Niño Dios? Salma en Polémica con Rosca de Reyes

Salma Hayek respondió a usuarios de redes sociales que la criticaron por decirle “muñeco” a la figura del Niño Dios que se incluye en la rosca de reyes.

Te recomendamos: Wonyoung de IVE Preocupa a Fans por su Estado de Salud

El pasado 6 de enero, la actriz publicó una imagen sobre el Día de Reyes desde su cuenta de Instagram. En la imagen aparecía su hija Valentina, dando un mordisco a una rosca aún empaquetada.

“Como todos los años Valentina siempre lista para la rosca de Reyes, y siempre se saca el muñeco”, escribió Salma Hayek. Inesperadamente, el comentario de la productora desató una oleada de críticas entre varios usuarios de la red social.

No pocos criticaron que Hayek llamara “muñeco” a la figurilla de plástico que representa al Niño Dios. “¿El muñeco? Es el Niño Dios y representa bendiciones para quien le toca”, escribió un usuario.

View this post on Instagram

Por su parte, Salma Hayek señaló al día siguiente que estaba consciente de que se trataba del Niño Dios:

Cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del niño Jesús, por que si pongo el Niño Jesús no falta quien me diga que el Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón