Mara Escalante 'Guarda' a Doña Lucha y Debuta en la Música con 'Saturnina'

Mara Escalante "guardó" a los personajes que la volvieron tan popular, como Doña Lucha y María de todos los ángeles, para incursionar en el mundo de la música con Saturnina, su álbum debut. En entrevista para Despierta, de nmás, la también actriz compartió algunos detalles de la producción con la que se inicia en el mundo musical.

Tantos años dedicada a la actuación, enfocada en la comedia... Se me fueron muchos años haciendo a Doña Lucha, a María de todos los ángeles, y dije: 'me voy a dar el gusto de escribir mis canciones y cantarlas'.

La ahora cantautora reconoció que esta nueva etapa ha sido difícil, como cualquier cosa que se quiere hacer con la dedicación que se merece.

Me gusta ponerme retos, soy una artista, creativa, entonces no me gusta quedarme nada más con un personaje en la zona de confort, un personaje que me funciona muy bien, sería muy fácil.