Sean 'Diddy' Combs Acepta que Golpeó a su Exnovia y Está “Verdaderamente Arrepentido”

Sean 'Diddy' Combs admitió el domingo 19 de mayo de 2024 que golpeó a su exnovia Cassie Ventura en el pasillo de un hotel en 2016, luego que se difundió un video de la agresión, diciendo en un mensaje por video que está "verdaderamente arrepentido" por su conducta "inexcusable".

El video difundido por CNN el viernes muestra a Combs, vistiendo solo una toalla blanca, dando puños y patadas a la cantante de R&B, Cassie, que era su protegida y novia en ese entonces.

Tambien se ve como Combs empuja y arrastra a Cassie y lanza una vasija en su dirección.

NEWS



Sean “Diddy” Combs has just posted this video in reaction to the video of him beating up his then girlfriend Cassie.



A reminder as you watch this that Diddy has been credibly accused of many years of abuse, trafficking, rape, and much much more.



He also spent months… pic.twitter.com/NpfBrJLjdP