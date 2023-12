Después de que se agotaran las entradas para la primera fecha del Tour 2024: 'Prófugos de Anexo', Julión Álvarez y Alfredo Olivas informaron a sus seguidores una nueva fecha para sus conciertos. N+ te da a conocer todos los detalles, para que apartes el día, conozcas el lugar donde se llevará a cabo el concierto y compres tus boletos.

Sin duda, los amantes de la música regional mexicana han estado al pendiente sobre el Tour 2024 que anunció recientemente Julión Álvarez durante una de sus presentaciones en Querétaro, declaraciones que llenaron de emoción a los asistentes y rápido corrieron la voz, pues los eventos que pretenden cubrir gran parte de la República Mexicana y algunas zonas en Estados Unidos ya son de los más esperados del próximo año.

Fechas para el 'Prófugos del Anexo'

Aparentemente, los "compadres" anunciarán una a uno sus eventos, hasta el momento se sabe que la primera fecha, la cual es el próximo viernes 16 de febrero de 2024, agotó rápidamente sus entradas.

Ante esta situación, Julión realizó una transmisión en vivo mediante su cuenta oficial de Instagram, @lospasosdejulion, donde dio a conocer que él y Alfredito Olivas abrieron una nueva fecha.

Será para el siguiente día, el sábado 17 de febrero de 2024, cuando los aclamados ídolos se presenten juntos para tocar grandes temas como: El precio de la Soledad, Vete, Yo todo lo doy, Te hubieras ido antes, El color de tus ojos, Afuera está lloviendo, entre otros.

¿Dónde se presentarán Julión Álvarez y Alfredo Olivas?

Hasta el momento las dos fechas anunciadas son en la misma sede, se trata del Estadio Banorte, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

El recinto conocido como la Casa de los Borregos del Tecnológico de Monterrey albergara a cerca de 17 mil personas, pues al ser un estadio tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada evento con bancas fijas y movibles.

Boletos para Julión Álvarez y Alfredo Olivas

La venta de boletos comenzó desde las 10:00 horas del 22 de diciembre, pero para el concierto del 16 de febrero los cantantes anunciaron que las localidades se agotaron rápidamente, tanta fue la demanda que el sitió Boletito, portal para la vena de entradas de 'Prófugos del Anexo', colapsó.

Más tarde, en el mismo día, Julión anunció la segunda fecha, la cual será para un día después del primer concierto, es decir, el sábado 17 de febrero de 2024, también en el Estadio Banorte.

La venta de boletos para la segunda fecha comenzó la noche del 22 de diciembre a las 21:30 horas, y aún hay localidades disponibles, solo debes de ingresar al sitio Boletito, seleccionar el evento y apartar tus lugares.

Video: Julión Álvarez Sorprende a Jóvenes que Cantaban sus Canciones en una Fiesta

Mapa Estadio Banorte

Mapa Estado Banorte. Foto: Boletito

Costo de los boletos para 'Prófugos del Anexo Tour 2024'

El precio de los boletos para el ya aclamado Tour 2024 de Julión Álvarez y Alfredo Olivas va desde los 600 pesos hasta lo 7 mil pesos, más el cargo por servicio del sitio web Boletito.

• Vip Derecha: 7 Mil Pesos

• Vip Izquierda: 7 Mil Pesos

• Diamante Derecha: 5 Mil 500 Pesos

• Diamante Izquierda: 5 Mil 500 Pesos

• Premium Derecha: 5 Mil Pesos

• Premium Izquierda: 5 Mil Pesos

• Oro Derecha: 4 Mil 500 Pesos

• Oro Izquierda: 4 Mil 500 Pesos

• Plata Derecha: 3 Mil 500 Pesos

• Plata Izquierda: 3 Mil 500 Pesos

• Bronce Derecha: 2 Mil 500 Pesos

• Bronce Izquierda: 2 Mil 500 Pesos

• Numerado Derecha: 1 Mil 800 Pesos

• Numerado Izquierda: 1 Mil 800 Pesos

• Oriente B: 1 Mil 500 Pesos

• Oriente A: 1 Mil 500 Pesos

• Poniente B: 1 Mil 500 Pesos

• Poniente A: 1 Mil 500 Pesos

• Oriente E: 1 Mil 200 Pesos

• Oriente D: 1 Mil 200 Pesos

• Oriente C: 1 Mil 200 Pesos

• Poniente E: 1 Mil 200 Pesos

• Poniente D: 1 Mil 200 Pesos

• Poniente C: 1 Mil 200 Pesos

• Oriente J: 800 Pesos

• Oriente I: 800 Pesos

• Oriente H: 800 Pesos

• Oriente G: 800 Pesos

• Oriente F: 800 Pesos

• Poniente J: 800 Pesos

• Poniente I: 800 Pesos

• Poniente H: 800 Pesos

• Poniente G: 800 Pesos

• Poniente F: 800 Pesos

• Norte A: 600 Pesos

• Norte B: 600 Pesos

• Norte C: 600 Pesos

• Norte D: 600 Pesos

• Norte E: 600 Pesos

• Norte F: 600 Pesos

