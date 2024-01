Selena Gomez Alista un 'Último Disco' porque 'Se Siente Cansada'

Selena Gomez lanzó un mensaje que causó preocupación en más de uno de sus fanáticos, pues afirmó que la próxima vez que entre a un estudio de grabación, podría ser la última vez que lo haga, pues afirmó sentirse "cansada".

Durante una entrevista en el podcast SmartLess, la también actriz reconoció que cuando comenzó su carrera en la serie infantil Los hechiceros de Waverly Place no imaginó que su otro pasatiempo, la música, se convertiría en una actividad de tiempo completo.

Selena Gomez reconoció que en el futuro, le gustaría centrarse en su carrera como actriz, por lo que su próxima producción musical podría ser la última.

Los entrevistadores reconocieron su talento como cantante, y le recordaron que ambas actividades pueden ir de la mano sin interferir una con otra, a lo que ella respondió: "Tienes razón, pero voy a relajarme porque ya estoy cansada".

La estrella reconoció que ella no se percibe a sí misma como "la mejor cantante", y reconoció que le gusta hacer música porque sabe "contar historias" y le gusta escribir canciones.

Además, Selena Gomez también reconoció que haber incursionado desde niña en el mundo de la farándula le pasó factura a su salud mental.

Fui a un instituto psiquiátrico y cancelé una de mis giras. Simplemente me afectó porque me encanta trabajar, me distrae de las cosas malas.