Serie de Harry Potter: Esto Sabemos sobre la Nueva Adaptación

Para los fanáticos de Harry Potter hoy 26 de junio de 2024 se revelaron noticias importantes en torno a la serie, inspirada en los libros del mismo nombre, creados por J.K. Rowling, y que será completamente independiente a la saga cinematográfica protagonizada por Daniel Radcliffe.

A pesar de que no hay noticias sobre posibles protagonistas de la nueva serie, este miércoles se revelaron detalles en torno a la producción.

¿Quiénes producirán y escribirán la serie?

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Francesca Gardinar fue nombrada como la showrunner y productora ejecutiva del proyecto, quien previamente ha trabajado en el mismo cargo en algunas temporadas de las series Succession, La materia oscura y Killing Eve.

Además, también trascendió que Mark Mylod será productor ejecutivo y director de varios episodios de la serie. Previamente trabajó en algunas de las series más exitosas como Game of Thrones y The Last of Us.

De acuerdo con los primeros reportes, Gardinar se encargará de escribir los guiones para televisión y producir la serie, mientras que Mylod se enfocará en la dirección y en la producción de algunos episodios, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Television.

Video: Daniel Radcliffe Descarta Cameo en Serie de Harry Potter

¿Cuándo se estrenará la nueva serie de Harry Potter?

Hasta el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de Harry Potter como serie, pero inicialmente se informó que su fecha tentativa de lanzamiento estaba prevista para 2026.

La escritora de la saga literaria, J.K. Rowling, trabajará como productora ejecutiva de la serie, además de asesora, pues se busca que esta nueva adaptación sea más fiel a los libros. Se sabe, de manera preliminar, que cada uno de los siete libros de la saga serán representados en una temporada.

Hasta el momento, no hay detalles sobre el elenco de la nueva serie.

Con información de N+

OAGL