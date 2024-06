Shanik Berman, la Tercera Participante Confirmada de ‘La Casa de los Famosos México 2’

Shanik Berman es la tercera participante confirmada para la segunda temporada de La casa de los famosos México, que iniciará el próximo 21 de julio de 2024.

La conductora dijo sentirse muy contenta de ingresar a la casa más famosa de México.

Shanik Berman aseguró que no será difícil permanecer aislada, ya que para ella son como vacaciones pagadas con comida incluida. Dijo que se mostrará tal y como es, controversial, irreverente y sin miedo a decir lo que piensa.

No estoy acostumbrada a que alguien ronque, no estoy acostumbrada a dormir con ruido, acostumbrada a que cierren las persianas, que no hagan ruido, que no entre luz por ningún lado, pero quién sabe con qué tesoros me voy a encontrar allá.