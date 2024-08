Shanik Reacciona a su Salida de ‘La Casa de los Famosos’

La segunda eliminación de La Casa de los Famosos fue una noche cardíaca. Tras mucha expectación, salió eliminada Shanik Berman, quien reaccionó con tristeza y enojo.

Noticia relacionada: La Casa de los Famosos México 2024: Shanik Es la Segunda Eliminada

Contra todo pronóstico, Shanik Berman fue eliminada de La Casa de los Famosos. Pese a que se robó el corazón del público en las primeras semanas, la conductora fue la elegida para dejar la competencia.

Tras salir, Shanik Berman tuvo la oportunidad de encarar a sus compañeros. Entre lágrimas, dijo que ella siempre quiso pertenecer al equipo Tierra y dijo que “odiaba” a Mario Bezares.

Por su parte, Jorge Berman, su marido, dijo que Shanik no pudo ganar a las envidias y roces generados al interior de la casa:

Shanik Berman comentó a los micrófonos de Hoy que estaba desconsolada por su salida de La Casa de los Famosos y que en balde se prometió no llorar:

Supongo que si el público me quería fuera es porque no era tan interesante yo. Ahorita me juré: no voy a llorar, no voy a llorar, y salgo y me pongo a llorar.