Sharon Stone Perdió 18 MDD tras Derrame Cerebral ¡Le Robaron Hasta el Refri!

La actriz Sharon Stone hizo unas reveladoras confesiones en una entrevista para el medio The Hollywood Reporter en las que dijo que perdió más de 18 millones de dólares luego de sufrir un derrame cerebral que casi le cuesta la vida.

En las estremecedoras declaraciones dijo que mucha gente se aprovechó de ella en los momentos más vulnerables de su vida.

Mucha gente se aprovechó de mí en ese tiempo. Tenía ese dinero ahorrado debido a mi éxito, pero cuando revisé de nuevo mi cuenta de banco, ya no había nada. Mi refrigerador, mi teléfono, todo estaba a nombre de otras personas. Tenía cero dinero.

Sharon Stone sufrió el derrame cerebral en el 2001, lo que la llevó a estar en cama 8 meses y su recuperación total duró 7 años.

Sin embargo, dijo que a partir de esta experiencia personal reflexionó sobre su vida y evolucionó para ser una persona que no le da tanta importancia a las cosas materiales, y al contrario vive para gozar.

Un monje budista me dijo que yo misma había reencarnado en mi cuerpo. Tuve una experiencia mortal y después me revivieron. En mi cabeza, mi cerebro no se encontraba en el mismo lugar. Y mientras eso sucedía, todo cambió. Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto. Mucha gente pensaba que iba a morir.