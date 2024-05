Susana Alexander Habla de su Retiro de los Escenarios: Se Despide con Obra de Teatro

La actriz Susana Alexander hizo una impactante revelación, pues afirmó que se retirará de los escenarios con la obra de teatro La velocidad del otoño.

Tras más de 60 años de trayectoria, la primera actriz decidió que es momento de terminar con su exitosa trayectoria, pues además de teatro, también trabajó en cine y televisión.

Cuestionada sobre la razón por la que decide retirarse, Susana Alexander fue contundente, pues afirmó sentirse "agotada".

Porque estoy agotada, ya no es cansada. No, no (no hay marcha atrás). Además, perdone usted, pero a mí esas payasadas no me gustan, no me parece correcto eso de 'Me voy' y '¡Ay no! Siempre no'.