Tamayo Perry, Actor de ‘Piratas del Caribe’, Muere tras Ataque de Tiburón

Tamayo Perry, quien actuó como uno de los bucaneros en la película Piratas del Caribe, murió tras ser atacado por un tiburón mientras surfeaba en Hawái.

De acuerdo con The Guardian, Perry, quien también apareció en Blue Crush y Hawaii Five-0, estaba surfeando en la playa de Malaekahana, en la isla hawaiana de Oahu, cuando fue atacado y murió la tarde del domingo 23 de junio de 2024.

Según el medio, los servicios de emergencia recibieron una llamada solicitando ayuda por una persona “herida fatalmente por un tiburón” y acudieron al lugar, donde tuvieron que usar una moto acuática para recuperar el cuerpo de Perry.

The World Surf League (WSL, por sus siglas en inglés) -Liga Mundial de Surf- informó hoy, 24 de junio de 2024, a través de su cuenta de X, sobre la muerte de Perry y señaló que la comunidad había perdido a un ícono querido.

“Un conocido surfista y salvavidas, Tamayo Perry, falleció tras las heridas provocadas por un ataque de tiburón ocurrido en el East Side de Oahu”, indicó la liga.

We are deeply saddened to share that the surf community lost a beloved icon yesterday. A well-known surfer and lifeguard, Tamayo Perry, passed away after injuries from a shark attack that occurred on the East Side of Oahu.



Tamayo was a Pipeline/Teahupo'o specialist, freesurfer,…