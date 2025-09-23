¿Cuándo se estrena 'The Life of a Show Girl' de Taylor Swift en los cines de México? Te contamos

No hay nadie más emocionado que las y los swifties, pues su estrella está de regreso. Ya todas las redes están tapizadas con plumas y color naranja para celebrar por todo lo alto la llegada del nuevo álbum de Taylor Swift: The Life of a Showgirl.

Y como ya es costumbre Taylor servirá no solo nuevo álbum, pelatzo y cuerpatzo, sino también una película que será lanzada en la pantalla grande.

Su nueva película titulada Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl llegará a los cines de casi todo el mundo, incluyendo México.

Tomando en cuenta el éxito de las proyecciones del Eras Tour, con la que Taylor recaudó 261 millones de dólares, y que se convirtió en la película concierto/documental con mayor recaudación de todos los tiempos, ahora la cantante vuelve a los cines con The Life of a Showgirl.

¿De qué se tratará la película 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift?

El evento cinematográfico con el que Taylor estrenará su nuevo álbum incluye material audiovisual exclusivo y el videoclip de 'The Fate of Ophelia’, con imágenes inéditas del detrás de cámaras y explicaciones de cada corte sobre lo que inspiró la música, además de los nuevos videos con letras.

La película tendrá una duración de 89 minutos, durante los cuales los fans de Taylor Swift podrán tener un acercamiento al proceso creativo de la artista.

Y como a Taylor le gustan los grandes retos, en algunos países la película coincidirá con el estreno de Avatar: The Way of Water y con la esperada película de A24 protagonizada por Dwayne Johnson, The Smashing Machine.

¿Cuándo se estrena 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift en México?

Y bueno ya todos, swifties y no swifties, se están preguntando cuándo es hora de sacar las plumas y los outfits naranjas, pues todo parece indicar que los cines mexicanos le darán la bienvenida a la película de Taylor Swift el 3 y el 5 de octubre.

Pero ojo, porque sólo será en cines seleccionados, que aún no han sido publicados. Te recomendamos estar atento a las redes de Taylor y a toda la info que te estaremos contando sobre este magno evento en N+.

