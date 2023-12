Taylor Swift Llega a su Cumpleaños 34 como Referente de la Industria Musical

Los y las swifties de todo el mundo están de celebración, pues este 13 de diciembre Taylor Swift celebra su cumpleaños 34, y lo hace desde la cima de la industria musical.

La cantautora estadounidense cierra el 2023 consolidándose como la artista más escuchada en plataformas de streaming como Spotify, terminando con el reinado de Bad Bunny, quien obtuvo este título de manera consecutiva en 2020, 2021 y 2022.

Además, también recibió el reconocimiento de Persona del Año 2023, de parte de la reconocida revista Time, y por si fuera poco, celebra 34 años de vida en medio de su exitosa gira The Eras Tour, con la que visitó por primera vez México y Latinoamérica, y no solo eso, pues también tiene programada la continuación de la misma en Asia, Oceanía y Europa.

The Eras Tour también se consolidó ya como la gira más lucrativa en la historia, pues apenas fue reconocida por los Récords Guinness tras convertirse en la primera artista que supera los mil millones de dólares en recaudación global. De acuerdo con la revista especializada Pollstar, tan solo en 2023, The Eras Tour recaudó 1,004 millones de dólares, y eso no es todo, pues se calcula que con las ventas de entradas para los conciertos de 2024 rompa un nuevo récord, superando los 2 mil millones de dólares en recaudación.

Además, se estima que Taylor Swift también ganó más de 200 millones de dólares en ventas de mercancía oficial de la gira, y por si fuera poco, la película de The Eras Tour también rompió récord de taquilla al recaudar más de 250 millones de dólares, convirtiéndose así en la película de concierto más exitosa de la historia.

Por si fuera poco, Taylor también celebra sus 34 años de vida como la artista más vendedora de la década, recibiendo el Premio IFPI Global Artist Award durante los últimos tres años, consolidándose también como una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos, con una recaudación de 267.2 millones de dólares y contando.

En cuanto a las listas de popularidad, la revista Billboard nombró por tercera ocasión a Taylor Swift como la Artista del Año, empatando el récord del canadiense Drake. También es la artista femenina con más números uno en el listado Billboard 200 (13), más entradas en el Hot 100 (231) y más canciones en el top 10 (49).

En streaming, Taylor Swift es la artista femenina con mayor número de escuchas, con 64 mil millones de reproducciones acumuladas en Spotify y contando. Además, también llega a los 34 años siendo la artista más escuchada en el mundo en Spotify, con más de 109 millones de oyentes mensuales.

En cuanto a lo personal, Taylor Swift se encuentra en una relación con el tight end de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Aunque la pareja ha tratado de mantenerse alejada de los reflectores, las visitas de la estrella al estadio Arrowhead se han vuelto constantes, a tal grado, que incluso las televisoras estadounidenses empiezan a incluir la estadística "factor Taylor Swift", con la que muestran los números del receptor cuando la cantante se hace presente.

Por si algo faltaba, Taylor Swift sigue en pleno relanzamiento de sus primeros seis álbumes tras superar el conflicto con el magnate Scooter Braun. Tras la presentación de Fearless (Taylor's Version), Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor's Version) y 1989 (Taylor's Version), la comunidad swiftie espera con ansias que el próximo anuncio corresponda a Reputation (Taylor's Version).

