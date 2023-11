Corona Capital 2023: Este Sería el Setlist de The Cure

El festival Corona Capital 2023 está a la vuelta de la esquina, y uno de las presentaciones que más llaman la atención es la de la legendaria banda The Cure, que será la encargada de cerrar actividades el próximo domingo 19 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La agrupación liderada por Robert Smith se presentará por primera vez en la Ciudad de México desde octubre de 2019, cuando ofreció un concierto de tres horas de duración en la que la banda interpretó canciones de sus múltiples facetas.

Al tratarse de un festival, The Cure pasará menos tiempo en el escenario, pues de acuerdo con los horarios oficiales publicados por Corona Capital, su presentación durará aproximadamente dos horas y media, comenzando a las 22:45 horas y terminando a la 01:15 de la madrugada.

De acuerdo con información del portal especializado Setlist.fm, The Cure interpretará 26 canciones, aproximadamente, durante su participación en el Corona Capital. Este es el setlist:

Alone Pictures of you High Lovesong And nothing is forever Cold Burn Fascination street A night like this Push In between days Just like heaven At night Play for today A forest Shake dog shake From the edge of the deep green sea Endsong Lullaby The walk Friday I'm in love Close to me Why can't I be you? Boys don't cry 10:15 Satudrday night Killing an arab

Además de The Cure, el domingo 19 también se presentarán The Chemical Brothers, Major Lazer, Pet Shop Boys, The Lumineers, Noel Gallagher's High Fliying Birds y más.

