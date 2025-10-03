Ismael Tito Fuentes, de la banda de rock Molotov, causó preocupación y consternación entre sus seguidores al publicar una nueva fotografía y un mensaje en redes sociales sobre los daños que sufrió debido a varias adicciones.

Pero ahora, a través de las historias de Instagram, el músico reveló el motivo de ese mensaje, luego de haber recibido una avalancha de comentarios de apoyo, cariño y admiración.

Estas publicaciones llegan después de que en el pasado mes de septiembre, el rockero mexicano se hizo tendencia en redes sociales al revelar que estuvo tres días en coma debido a las adicciones.

¿Qué publicó Tito Fuentes en redes sociales?

Este 2 de octubre de 2025, Tito compartió una fotografía de hace un año en la que se le vio con una enorme herida en el rostro, luego de una de varias operaciones a las que se tuvo que someter.

En su mensaje, comentó que esas heridas fueron producto de algo que no pudo controlar.

“Así se puede llegar a ver no hablar, no cuidarse, así se ven también las heridas del corazón”, escribió.

El músico además instó a sus fans a cuidar su mente, su corazón y su cuerpo; “ánimo mis valientes”, dijo.

De inmediato la publicación recibió cientos de mensajes, en los que los usuarios también le desearon ánimo y le señalaron que es inspiración para muchas personas.

“Hombres: hablen, lloren, desahóguense, abracen, amén”, compartió una usuaria en Instagram. “Pero mejorando y siendo todo un campeón. Ánimo mi tito, vamos por buen camino”, agregó otra persona.

Músico revela motivo de su mensaje

Más tarde, a través de las historias de dicha red social, el músico mexicano dijo que su publicación y dichas palabras son “como mensajes de amor para mí mismo”.

Y aunque comentó que no pudo leer todos los comentarios que le dejaron sus fans, señaló que se desparramó la buena vibra, por lo que agradeció a todas las personas.

Se desparrama la buena vibra y lo agradezco. Recibí un montón de buena onda.

También deseó que la gente sienta bienestar al escribir y compartir situaciones, como él lo hizo.

“Espero que sientan el mismo bienestar al escribirlo y compartirlo que yo, a veces con eso basta, gracias”.

