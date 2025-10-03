Inicio Entretenimiento ‘Tito’ Fuentes, de Molotov, Revela el Motivo de su Mensaje y Foto que Alertó a Fans

‘Tito’ Fuentes, de Molotov, Revela el Motivo de su Mensaje y Foto que Alertó a Fans

El músico mexicano comparte nueva fotografía que muestra cómo le quedó el rostro luego de una de varias cirugías, consecuencia de adicciones 

Tito Fuentes durante cierre de su gira “Estalla Molotov” en mayo 2023

Tito Fuentes durante cierre de su gira “Estalla Molotov” en mayo 2023. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Ismael Tito Fuentes, de la banda de rock Molotov, causó preocupación y consternación entre sus seguidores al publicar una nueva fotografía y un mensaje en redes sociales sobre los daños que sufrió debido a varias adicciones.

Pero ahora, a través de las historias de Instagram, el músico reveló el motivo de ese mensaje, luego de haber recibido una avalancha de comentarios de apoyo, cariño y admiración.

Estas publicaciones llegan después de que en el pasado mes de septiembre, el rockero mexicano se hizo tendencia en redes sociales al revelar que estuvo tres días en coma debido a las adicciones.

¿Qué publicó Tito Fuentes en redes sociales?

Este 2 de octubre de 2025, Tito compartió una fotografía de hace un año en la que se le vio con una enorme herida en el rostro, luego de una de varias operaciones a las que se tuvo que someter.

En su mensaje, comentó que esas heridas fueron producto de algo que no pudo controlar.

“Así se puede llegar a ver no hablar, no cuidarse, así se ven también las heridas del corazón”, escribió.

El músico además instó a sus fans a cuidar su mente, su corazón y su cuerpo; “ánimo mis valientes”, dijo.

De inmediato la publicación recibió cientos de mensajes, en los que los usuarios también le desearon ánimo y le señalaron que es inspiración para muchas personas.

“Hombres: hablen, lloren, desahóguense, abracen, amén”, compartió una usuaria en Instagram. “Pero mejorando y siendo todo un campeón. Ánimo mi tito, vamos por buen camino”, agregó otra persona.

Músico revela motivo de su mensaje

Más tarde, a través de las historias de dicha red social, el músico mexicano dijo que su publicación y dichas palabras son “como mensajes de amor para mí mismo”.

Y aunque comentó que no pudo leer todos los comentarios que le dejaron sus fans, señaló que se desparramó la buena vibra, por lo que agradeció a todas las personas.

Se desparrama la buena vibra y lo agradezco. Recibí un montón de buena onda.

También deseó que la gente sienta bienestar al escribir y compartir situaciones, como él lo hizo.

“Espero que sientan el mismo bienestar al escribirlo y compartirlo que yo, a veces con eso basta, gracias”.

